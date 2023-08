Truffe web e case fantasma: raffica di denunce

Ancora tre truffe on line messe a segno in pochi giorni e scoperte dai carabinieri della compagnia di Fabriano. A fare da esche, un telefonino e una camera da letto rivelatasi fantasma, mentre nel terzo caso la vittima pensava di aver venduto i cerchioni della propria vettura in rete, perdendo invece 750 euro. Quattro le persone denunciate al termine di articolate indagini. Nel primo caso, i militari della stazione hanno denunciato un trentenne di Roma. Vittima di questa truffa un fabrianese di trent’anni che aveva visto l’annuncio online relativo alla vendita di uno smartphone di ultima generazione a prezzo vantaggioso. Dopo veloce trattativa, il giovane ha versato una caparra di 200 euro via bonifico e poi si è messo in attesa dell’arrivo del corriere, invano. Il romano ha omesso di spedire il pacco con il cellulare probabilmente mai esistito. La vittima si è rivolta ai carabinieri che, dopo articolate indagini informatiche sono arrivati al 30enne di Roma, incensurato. E’ stato denunciato e dovrà rispondere di truffa.

Nel secondo caso i carabinieri di Cerreto d’Esi hanno denunciato per truffa in concorso un uomo di Venezia di quarant’anni e un uomo di Catanzaro di 30. A cadere nel tranello è stato un giovane di Cerreto d’Esi di vent’anni che aveva messo in vendita online quattro cerchi in lega. È stato contattato da due acquirenti interessati all’affari. I due, con artifizi e raggiri telefonici, sono riusciti a far raggiungere lo sportello automatico al ventenne che, invece di incassare la somma, l’ha versata con più operazioni su due carte prepagate. A conti fatti, il giovane ha versato ben 750 euro. I due sono stati denunciati per truffa in concorso.

I carabinieri di Fabriano, infine, hanno denunciato per truffa una donna di 40 anni di Milano che aveva messo in vendita una camera da letto poi rivelatasi anch’essa fantasma. Una coppia di fabrianesi trentenni, interessati all’affare, l’hanno contattata e dopo veloce trattativa hanno versato una caparra di 250 euro mettendosi poi in attesa dell’arrivo del corriere. La camera da letto però non è stata mai spedita e così alla coppia non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri che hanno avviato le indagini informatiche arrivando alla truffatrice milanese. Alcuni dei denunciati non sarebbero nuovi a questo tipo di reato. Più complesso per le vittime riavere indietro i soldi perduti. La raccomandazione delle forze dell’ordine è di cercare di affidarsi a canali garantiti nell’acquisto in rete non fidandosi mai di quelli che appaiono come grossi affari.

Sara Ferreri