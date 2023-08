Tubatura ko, strade allagate in centro Quartiere Adriatico senz’acqua per ore

Un mare d’acqua in via Rismondo: scoppia una tubatura a due passi dal Viale. Il Passetto quasi tutto a secco. È successo ieri mattina, attorno alle 6, quando i residenti hanno sentito "un forte botto, un boato – sottolineano – verso le 6.15 del mattino. Ci siamo affacciati e abbiamo visto un fiume d’acqua tra le auto in sosta". La fuoriuscita d’acqua ha interessato anche via Trieste e una parte del Viale della Vittoria, in direzione Passetto. Il rione Adriatico, per qualche ora, è rimasto col fiato sospeso: l’acqua, nelle case, era ridotta a un rigagnolo arancione dalle docce e dai lavandini. Problemi e segnalazioni in via Panoramica, via Trieste, parte del Viale della Vittoria, via Santa Margherita e via Maratta. Immediata la chiamata al Nue, il Numero unico di emergenza 112. Sul posto, in una manciata di minuti, le squadre del distaccamento provinciale dei vigili del fuoco, con furgoni e camion, insieme alle gazzelle dei carabinieri che hanno sbarrato la strada. Traffico interrotto per diverse ore in via Rismondo, sotto gli occhi attoniti dei residenti affacciati alla finestra. Un’esondazione al Viale, con le auto che solcavano le onde, come fossero barche. Fango ovunque, anche nelle aiuole e nei garage delle abitazioni. Sul posto, è arrivato quasi subito l’assessore alla Sicurezza e alla protezione civile, Giovanni Zinni, che ha immediatamente convocato il Coc (Centro operativo comunale, ndr) e attivato un numero di emergenza. Circondato dai volontari della protezione civile, Zinni si è attivato per risolvere l’emergenza, tanto che già alle 10 è arrivata l’autobotte di Viva Servizi.

A spiegare l’accaduto, è proprio il vicesindaco: "La rottura che si è verificata ha interessato una tubatura importante, che ha fatto fuoriuscire il grosso quantitativo d’acqua che ha allagato l’incrocio col Viale. Le cause sono da rintracciare in uno sbalzo di pressione. Ho subito attivato la squadra di reperibilità del Comune e con la protezione civile abbiamo deciso di attivare il Coc per avere l’assoluta certezza che – col caldo intenso – qualunque residente in difficoltà potesse avere l’acqua. La perdita è stata tamponata con dei bypass, con cui siamo riusciti a ripristinare l’acqua per tutti".

Nel frattempo, allo stadio, è arrivata l’autobotte e nei pressi della Coop di via Maratta i gazebo per la distribuzione di diverse buste con 5 litri d’acqua, circa 600, una per nucleo familiare. E ancora: "Ringrazio il personale dell’Amministrazione comunale, alcuni dipendenti seppure in ferie si sono resi disponibili per affrontare l’emergenza. Un grazie alla polizia locale che immediatamente ha riorganizzato la viabilità nella zona e alla squadra di reperibilità del magazzino comunale e Viva servizi, intervenuta con il direttore De Angelis e il suo personale, oltre, chiaramente, alla protezione civile e ai volontari – precisa il vicesindaco Zinni – Esprimo compiacimento nei confronti della macchina comunale, che ho visto rispondere in maniera pronta sia sul versante delle manutenzioni che della protezione civile, riuscendo sia a fornir immediatamente un supporto efficace a Vivaservizi che doveva agire per la riparazione, sia nel dare risposte concrete ai cittadini cercando di ridurre al minimo i disagi per la popolazione". Oggi poi saranno eseguiti i lavori di ripristino della pavimentazione stradale interessata dagli scavi.

Nicolò Moricci