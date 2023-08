Ancona, si rompe una tubatura e si allaga il centro: “Fiume d’acqua tra le auto”

Ancona, 27 agosto 2023 – Un bomba d’acqua in via Rismondo, nei pressi del Viale della Vittoria. È successo stamattina, attorno alle 6, quando si sarebbe rotta una tubatura in zona Passetto, nel centro di Ancona. I residenti raccontano di “un grosso boato verso le 6.15. Ci siamo affacciati e abbiamo visto un fiume d’acqua (foto) tra le auto in sosta”. La fuoriuscita d’acqua ha interessato anche via Trieste e una parte del Viale della Vittoria, in direzione Passetto. “Dal quartiere Adriatico – fanno sapere alcuni abitanti – l’acqua usciva marrone dai lavandini e dalle docce delle case”. Poi, la scoperta della rottura della tubatura.

Sul posto, l’assessore alla sicurezza Giovanni Zinni. In una manciata di minuti, alle prime ore del mattino, anche i mezzi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e una gazzella dei Carabinieri.

Via Rismondo interdetta al traffico. I tecnici di VivaServizi sono al lavoro per ripristinare il guasto e indagare sulle cause. Stando a quanto trapela, un garage di uno degli abitanti del quartiere sarebbe completamente allagato. I pompieri stanno valutando il da farsi. Intanto, a breve verrà attivato il numero di emergenza del Coc, convocato da Zinni, e arriverà un’autobotte per far fronte all’emergenza: "Il mezzo verrà parcheggiato all’altezza dello Stasio Dorico. Avremo anche un gazebo all’altezza della Coop di via Maratta per distribuire acqua ai nuclei familiari che ne avranno necessità”.