Tuffo nel Medioevo tra figuranti e musici

Il borgo di Falconara Alta resta immerso nell’atmosfera medievale. Dopo il banchetto alla Corte dei Conti Cortesi, oggi proseguono le rievocazioni storiche organizzate dal Comune in collaborazione con l’associazione teatrale ‘Iride’ e la Pro Loco Falconamare nell’ambito della rassegna ‘Marchestorie – Racconti e tradizioni dei borghi in festa’ della Regione Marche. Oltre agli allestimenti d’epoca, comprensivi di un mercato delle arti e dei mestieri, tra figuranti e musici, si potrà ammirare l’arcieria storica e assistere a duelli e simulazioni di combattimenti dei tempi che furono. I più piccoli potranno assistere agli spettacoli con i burattini e si potrà mangiare nel punto di ristoro ‘Locanda del Viandante’, allestito per l’occasione in piazza Carducci o all’Arnia del Cuciniere per stasera. Tra gli appuntamenti principali, la rievocazione dell’attacco delle milizie di Ancona del 1378, con la distruzione del castello di Barcaglione e il sacco dei suoi mattoni (alle 19) e lo show di falconeria (alle 17). A ‘Lo Castello Antiquo’ hanno collaborato i gruppi storici Palio dei Ronchi di Castelferretti, Brigata Montebodio di Ostra, la Corte di Campolongo e il Comitato Presepe di Rocca Priora.