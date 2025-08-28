Si tuffa e non riemerge, terrore a Sirolo: muore a 22 anni

Sirolo, 28 agosto 2025 - Tragedia oggi in Riviera del Conero. Una ragazza di 22 anni è morta dopo essersi tuffata in mare. Il suo corpo è stato recuperato al largo dei Lavi a Sirolo. Le acque erano molto mosse; a dare l'allarme, intorno alle 14, sono stati gli amici che erano con lei e che l'hanno vista prima annaspare e poi scomparire in acqua.

La vittima è una giovane di Varedo, provincia di Monza Brianza; nata in provincia di Mantova.

Sul posto è arrivata la Capitaneria di Porto, per i soccorsi è intervenuta l’idroambulanza della Croce rossa. Nonostante il mare mosso, il corpo e' stato recuperato velocemente e issato a bordo di un mezzo della Croce Rossa: la ragazza era in fin di vita e le pratiche di rianimazione, che si sono protratte per circa un'ora, sia al largo che nel porticciolo di Numana, sono risultate vane.

Ad attenderla c’era anche Icaro che si era alzato in volo poco prima dall’ospedale di Torrette e l’ambulanza infermieristica. A nulla è valso lo sforzo dei sanitari.

Non si conosce ancora la dinamica della tragedia: con ogni probabilità la ragazza si sarebbe tuffata proprio dai Lavi e avrebbe trovato la morte per annegamento ma non è certo. Tra le ipotesi c’è anche un possibile malore che potrebbe averla colpita mentre era in acqua. È scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria e in particolare al pm di turno che potrebbe disporre l'autopsia sul corpo della vittima.