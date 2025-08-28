Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Quando finisce il maltempoDivieto bambini spiaggiaMorta in marePolemica pipe crackSequestro auto di lussoCestini rimossi
Acquista il giornale
CronacaSi tuffa e non riemerge, terrore a Sirolo: muore a 22 anni
28 ago 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Si tuffa e non riemerge, terrore a Sirolo: muore a 22 anni

Si tuffa e non riemerge, terrore a Sirolo: muore a 22 anni

Tragedia al Conero (Ancona) davanti ai Lavi, la vittima è una ragazza di Varedo, provincia di Monza Brianza: a dare l’allarme gli amici, task force di soccorsi per cercare di salvarla, il corpo recuperato con l’idroambulanza della Croce rossa. Inutili i tentativi di rianimarla

Tragedia al Conero: ragazza di 22 anni muore dopo un tuffo, recuperata al largo dei Lavi. Sul posto è intervenuta l’idroambulanza della Croce rossa

Tragedia al Conero: ragazza di 22 anni muore dopo un tuffo, recuperata al largo dei Lavi. Sul posto è intervenuta l’idroambulanza della Croce rossa

Per approfondire:

Sirolo, 28 agosto 2025 - Tragedia oggi in Riviera del Conero. Una ragazza di 22 anni è morta dopo essersi tuffata in mare. Il suo corpo è stato recuperato al largo dei Lavi a Sirolo. Le acque erano molto mosse; a dare l'allarme, intorno alle 14, sono stati gli amici che erano con lei e che l'hanno vista prima annaspare e poi scomparire in acqua.

Approfondisci:

Temporali forti e vento di burrasca nelle Marche, nuova allerta meteo: quando e le zone più colpite

Temporali forti e vento di burrasca nelle Marche, nuova allerta meteo: quando e le zone più colpite

La vittima è una giovane di Varedo, provincia di Monza Brianza; nata in provincia di Mantova. 

Sul posto è arrivata la Capitaneria di Porto, per i soccorsi è intervenuta l’idroambulanza della Croce rossa. Nonostante il mare mosso, il corpo e' stato recuperato velocemente e issato a bordo di un mezzo della Croce Rossa: la ragazza era in fin di vita e le pratiche di rianimazione, che si sono protratte per circa un'ora, sia al largo che nel porticciolo di Numana, sono risultate vane.

Ad attenderla c’era anche Icaro che si era alzato in volo poco prima dall’ospedale di Torrette e l’ambulanza infermieristica. A nulla è valso lo sforzo dei sanitari.

Approfondisci:

Divieto di accesso ai bambini, richiesta di decadenza concessione per il Bicio Papao di Milano Marittima

Divieto di accesso ai bambini, richiesta di decadenza concessione per il Bicio Papao di Milano Marittima

Non si conosce ancora la dinamica della tragedia: con ogni probabilità la ragazza si sarebbe tuffata proprio dai Lavi e avrebbe trovato la morte per annegamento ma non è certo. Tra le ipotesi c’è anche un possibile malore che potrebbe averla colpita mentre era in acqua. È scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria e in particolare al pm di turno che potrebbe disporre l'autopsia sul corpo della vittima.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata