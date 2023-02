Tullio, uno degli ultimi partigiani "Ha combattuto in prima linea"

"Tullio Collodet si è battuto affinché potessimo vivere in un Paese libero e democratico. Decise di passare alla Resistenza perché bisognava stare dalla parte giusta e come disse nel documentario di Gad Lerner, quella era la parte giusta". L’ultimo, commosso saluto al Partigiano Tullio Collodet, 102 anni, ieri nella chiesa di San Cosma, alla presenza di pochi intimi che si sono stretti attorno al dolore dei familiari e a una delegazione dell’Anpi di Ancona. Tamara Ferretti, la presidente, ha preso la parola al termine del funerale delineando la figura di uno degli ultimissimi Partigiani in Italia che la guerra contro il nazifascismo l’hanno combattuta: "È un compito doloroso salutare uno degli ultimi protagonisti di quella gloriosa stagione di lotta e di riscatto nazionale che fu la guerra di liberazione partigiana – ha detto la Ferretti – Tullio è stato un testimone diretto di quella stagione. L’ultima volta che ci siamo visti e ritrovati è stato in occasione della festa del 25 Aprile 2021. Fino a che gli è stato possibile non ha fatto mai mancare la sua presenza a ogni celebrazione, in particolare a ogni 18 luglio, la liberazione di Ancona, anche se lui era originario di un paesino vicino Carrara. Tullio che la Resistenza l’ha vissuta nella sua terra d’origine nella Brigata Garibaldi dopo che aveva vissuto sulla sua pelle una delle esperienze più terribili della storia. Da soldato di leva è stato mandato in Russia dal Regime fascista, il fronte della morte dove, tra il 1941 e il 1943 morirono oltre 30mila italiani. Una volta fatta quella scelta lui ha deciso di fare la Resistenza in montagna, nelle Alpi Apuane vicino la sua casa, salvato dai rastrellamenti feroci anche grazie a un gruppo di donne".

Tullio Collodet, deceduto il 31 gennaio scorso, lascia i figli Umberto, Maria, Claudia e Franco e gli altri parenti stretti. Come ricordato dalla stessa presidente dell’Anpi Ancona, Collodet era uno degli ultimissimi Partigiani-combattenti rimasti in Italia. Una voce, quella dei testimoni diretti, che si sta esaurendo per sempre. Eppure non manca l’ottimismo: "Coinvolgere le nuove generazioni è il nostro obiettivo principale e ci stiamo riuscendo – spiega Tamara Ferretti – Nessuno potrà sostituire la memoria storica di chi quelle esperienze le ha vissute, ma tenerla viva quella memoria è possibile grazie ai giovani. Ecco il perché del nostro impegno nelle scuole".

p.cu.