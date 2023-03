Ancona, “tumore al cervelletto”: salvato un bimbo di 8 anni

Nel riquadro il dottor Roberto Trignani, primario della Neurochirurgia pediatrica di Torrette

Ancona, 16 marzo 2023 – Bambino di 8 anni affetto da tumore al cervelletto, scoperto grazie al lavoro di squadra che ha coinvolto pediatri, radiologi del territorio e poi gli esperti dell’ospedale Salesi di Ancona. I disturbi che affliggevano il piccolo Gabriel da oltre un anno potevano essere confusi come una semplice sindrome dell’infanzia e invece nascondevano una patologia molto seria. Il suo caso è stato discusso ieri in videoconferenza tra tutti gli attori coinvolti e adesso verrà affrontato a livello chirurgico dall’équipe del dottor Roberto Trignani, primario della neurochirurgia pediatrica di Torrette: "L’intervento è fattibile e l’obiettivo è asportare radicalmente la lesione, dopodiché sarà necessario un percorso successivo da coordinare con tutte le altre figure professionali. Intervento che sarà svolto nei prossimi giorni – spiega Trignani, luminare della neurochirurgia e patrimonio della sanità pubblica marchigiana – Prima però assieme alla collega Paola Coccia dell’oncoematologia pediatrica dovremo concordare le tappe, raccogliere maggiori informazioni e fare un’ulteriore riunione multidisciplinare per procedere alle attività cliniche e terapeutiche". Gabriel, che vive con la sua famiglia nel Fermano, ha iniziato a star male circa un anno fa. Tutto è iniziato con una forma strana di vomito periodico e fisso ogni due settimane a...