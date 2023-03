Tumore al cervello: bimbo di 9 anni operato all’ospedale Salesi di Ancona

Il bimbo di 9 anni sarà operato al cervello ad Ancona (foto di repertorio)

Ancona, 25 marzo 2023 – Gabriel e un intervento salvavita per risolvere una grave forma di neoplasia cerebrale. Verrà sottoposto a una delicata operazione neurochirurgica il bambino di quasi 9 anni a cui di recente è stato diagnosticato un tumore al cervelletto. Un caso molto particolare il suo che ha visto coinvolti una serie di professionisti dell’ospedale materno-infantile Salesi che, dopo una serie di analisi e di condivisione clinica, hanno deciso di effettuare l’intervento chirurgico di asportare la cellula tumorale lunedì prossimo.

Tutto è nato circa un anno fa quando il bambino palesava strani e periodici attacchi di vomito a cui inizialmente non era stata data un’origina certa. Il bambino è residente nel Fermano e successivamente, vista la ripetizione degli episodi, circa due volte al mese, e altri sintomi correlati alla familiarità, sono state coinvolte altre figure, a partire dai neuroradiologi.

A quel punto un apparato multidisciplinare si è messo in moto ed è stato in grado di approfondire il caso di Gabriel e di pianificare le varie tappe. Nelle settimane scorse il bambino è stato ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile del Salesi, diretto dalla dottoressa Carla Marini, e seguito dal neurochirurgo a capo della struttura pediatrica di Torrette, Roberto Trignani, e alla direttrice dell’oncoematologia pediatrica Paola Coccia.

A intervenire chirurgicamente sul bambino lunedì saranno i neurochirurghi Michele Luzi e Roberta benigni, ma in sala operatoria ci saranno anche gli anestesisti e altri specialisti. L’obiettivo, come accennato in precedenza, è quello di asportare tutta la massa tumorale e consentire al piccolo di tornare a una vita normale, facendo in modo che la problematica non si ripresenti. Ogni fase sarà seguita in team con tutte le altre figure professionali interessate.