Tumori e assistenza: c’è "Casa Iom" grazie al testamento di Leda Binci

Aveva scoperto quasi per caso lo Iom e la sua missione quotidiana, oggi fatta di 600 malati oncologici assistiti. Aveva promesso di donare i suoi beni alla causa e così ha fatto testamento. Grazie a questo gesto ha appena aperto i battenti, in via XXIV Maggio 10 la "casa Iom". Era la casa di Leda Binci morta il 7 agosto 2021, vedova Triccoli. Siamo nel quartiere Prato, di fronte a quella dov’è nato l’ex ct della Nazionale Roberto Mancini. Casa che ora, grazie alla determinazione della presidente e della direttrice dello Iom, Anna Maria Quaglieri e alla direttrice Maria Luisa Quaglieri e in collaborazione con i medici dell’ospedale Urbani si apre alla collettività.

"La Casa Iom – spiega la direttrice – è un luogo dove ogni donna può trovare sostegno, comprensione, supporto e risorse per il suo personale percorso oncologico. Abbiamo potuto attingere al fondo di beneficenza di Intesa e contiamo sulla collaborazione e presenza di medici e professionisti".

Previsti laboratori di yoga e meditazione, dietetica, dermatologia ed estetica di riabilitazione sportiva, fotografico, di scrittura creativa e pittura. "Tutto è nato nella nostra vecchia sede al distretto di via San Francesco – spiega la presidente – dove alcuni anni fa una signora dopo una lunga attesa allo sportello Asur mi ha chiesto una sedia per riposarsi un po’. Era Leda, le ho offerto un caffè, abbiamo parlato dello Iom. Mi veniva a trovare ogni 3-4 mesi, mi portava dei fiori e un giorno mi ha visto commossa perché una mamma veniva a fare una donazione per sua figlia morta a 24 anni. Aveva promesso di lasciare i suoi beni, ma il suo testamento ci ha lasciati a bocca aperta".

sa. fe.