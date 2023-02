Tumori, a Torrette riapre la Pink Room. Parrucchiere ed estetiste in corsia

Ancona, 16 febbraio 2023 - "Mi prendo cura di me, mi voglio bene, per sentirmi meglio, per riconoscermi e per condividere la mia esperienza: ecco la nuova me". Dopo lo stop di tre anni esatti a causa della pandemia è pronta a riaprire la Pink Room, uno spazio dedicato al benessere delle donne che seguono un percorso oncologico, ossia una stanza tutta rosa che va oltre le cure mediche tradizionali. Realizzata all’interno della clinica di oncologia diretta dalla professoressa Rossana Berardi, non è un ambulatorio, ma un tempo e uno spazio di cura speciali, per dedicare alle donne quanto può servire per affrontare in senso positivo il proprio aspetto fisico e gestire gli eventuali disagi estetici causati dai trattamenti di cura. "Tumore: una protesi intelligente per inibire le metastasi" La stanza riprende la sua attività alla vigilia della Festa della Donna, l’8 marzo, con la presenza fondamentale della Cna Marche e Cna Impresa Donna che hanno messo a disposizione imprenditrici del mondo della bellezza, tra parrucchiere ed estetiste, esperte di yoga e così via, tutto in forma gratuita: "Le donne potranno tornare a essere se stesse – sono state le parole di Rossana Berardi, a capo dell’unità operativa oltre che...