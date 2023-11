Turbolenze in volo. Il Sanzio fa rotta sulla Spagna e i Paesi scandinavi

Consolidare la rotta per Parigi, "aggredire" la Spagna e puntare verso i Paesi scandinavi. Sono gli obiettivi strategici fissati dall’Aeroporto delle Marche in base anche ai flussi turistici registrati nell’ultimo anno che tengono presente sia degli arrivi di stranieri che delle "necessità" dei marchigiani. A queste rotte si dovrebbero aggiungere quelle per la Grecia (sono in corso trattative con un paio di vettori potenzialmente interessati) e poi uno o due collegamenti che Ryanair ha annunciato che farà decollare dal Sanzio con ogni probabilità la prossima primavera ma che saranno presentati entro la fine dell’anno.

E torniamo a Parigi. Il volo garantito da Volotea sta registrando un enorme successo con un riempimento del veivolo del 98% (praticamente pieno) nei due collegamenti settimanali attualmente previsti. E, a questo punto, non è da escludere che si possa aggiungere un terzo volo settimanale. Un successo ancor più grande se si pensa che questi voli stanno registrando numeri importanti sul fronte dell’incoming, ossia dell’arrivo di turisti francesi in regione e quindi non solo di marchigiani che vanno alla scoperta di Parigi.

Il dato sui turisti francesi sarebbe in forte ascesa tanto che oltre ai tedeschi e gli olandesi, i transalpini sarebbero arrivati al terzo posto scavalcando gli inglesi in termini di flussi verso le Marche. Ed è questo il punto nevralgico di quello che dovrebbe essere l’aeroporto delle Marche: una porta d’ingresso per i turisti stranieri che significa far crescere il Pil della regione.

Tutto questo senza dimenticare la possibilità che i marchigiani hanno di potersi recare nei vari paesi europei oltre a chi si muove per business.

L’altro fronte è quello spagnolo. Sempre in base ai flussi di chi si sposta dalle Marche, Barcellona e Madrid sono le due mete preferite (dopo Parigi). Per questo il management dello scalo è al lavoro per trovare una compagnia che possa garantire i collegamenti con la capitale spagnola e Barcellona in modo continuativo e non solo estivo. Un vettore, tralasciando Aeroitalia (di ieri sera la notizia dell’acquisto del 93,86% della compagnia regional romena Air Connect). che ora sembra voler riprendere la rotta con Barcellona con un Atr dopo aver annunciato lo stop, che abbia la forza per consolidare questo tipo di collegamenti con la Spagna.

E passiamo ai Paesi scandinavi. Anche in questo caso si lavora con compagnie low cost e non solo per arrivare a un paio di rotte su Oslo o Copenaghen per arrivare quindi al nord Europa oltre alla Germania. Un paese quest’ultimo per il quale, invece, si cerca di far partire il collegamento tra Ancona e Berlino. Un sogno che ancora stenta a diventare realtà.

Il dato sui flussi che ha portato a numeri inaspettati dalla Francia è stato anche analizzato per capire cosa ha convinto i transalpini a decidere di volare sulle Marche. A differenza di altri turisti, i francesi apprezzano il piccolo e bello, la qualità della vita, l’arte, la gastronomia. Una scelta, quindi, che non deriva solo dal mare. Se a questo si aggiunge una strategia di marketing messa in piedi nei mesi precedenti l’avvio del collegamento, ecco che il risultato è arrivato. E questo deve essere il faro anche per i collegamenti a venire. Non voli "spot", ma una strategia in termini di comunicazione e di affidabilità del vettore al quale i passeggeri si affidano.

Il paragone che viene fatto in queste settimane è con il Salento per quanto riguarda i flussi francesi: un’invasione alla scoperta dell’arte e della qualità della vita. Numeri di transalpini talmente alti che nel 2020 la maison Dior, per la prima volta nella sua storia, decise di far sfilare la sua nuova collezione fuori dai confini nazionali arrivando proprio a Lecce. E chissà che l’annunciata sfilata che l’Atim ha in mente di organizzare al Passetto di Ancona la prossima primavera non possa avere come star proprio la maison francese.

Alfredo Quarta