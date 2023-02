"Turchia e Siria, stiamo arrivando Non possiamo rimanere a guardare"

di Sara Ferreri

Emergenza terremoto in Turchia e Siria, quattro furgoni carichi di aiuti sono partiti dal porto di Ancona martedì. Tre da Ancona e provincia e uno da Bari: destinazione sud della Turchia. Uno dei promotori è il consigliere comunale di Rosora Ahmad Amer Dachan, presidente dell’associazione Onsur Italia, partito nelle ultime ore con gli aiuti umanitari. "Non ci fermiamo, nè davanti alla guerra nè di fronte ai disastri naturali – spiega Dachan – Per questo motivo siamo partiti, assieme a Bambinopiù e Promoeso, per raggiungere le popolazioni direttamente colpite dal terremoto che si è abbattuto su Siria e Turchia. Siamo partiti dai porti di Ancona e Bari: 11 volontari, uomini e donne uniti, per portare aiuti alle persone che a causa delle potenti scosse hanno perso tutto: un’abitazione, un famigliare, una vita sicura. Grazie alla solidarietà di moltissime persone siamo riusciti a riempire 4 furgoni colmi di aiuti. Nei porti abbiamo come sempre ricevuto il sostegno e il saluto delle autorità: questa volta soprattutto prima di partire dal porto di Ancona, il console turco ha deciso di venire ad augurarci buon viaggio. Il terremoto del 6 febbraio ha tolto la vita ad oltre 41mila persone e ne ha messo in ginocchio molte di più. Per questo motivo abbiamo deciso di partire, per questo motivo tanti ci hanno aiutato. E continuano a farlo. I furgoni con gli aiuti sono già in viaggio, ma si può ancora donare all’Iban destinato alla causa. Arriveremo, scaricheremo i furgoni – conclude il presidente dell’associazione Onsur Italia – e torneremo indietro proprio per non creare intralcio in una situazione difficilissima".

Ahmad Amer Dachan si è messo in moto appena letto le agenzie e viste le prime immagini dai due Paesi devastati dal terribile sisma, così come aveva fatto poco dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina e prima con la Siria. "Stiamo cercando di capire come poter aiutare immediatamente – aveva commentato a caldo sui social. Quello che è successo tra la Turchia e la Siria è devastante. Centinaia di persone sotto le macerie. Devastazione totale". Poi poche ore dopo il presidente di Onsur Italia ha annunciato via social network: "Siamo pronti a partire, abbiamo già pronti alimenti, coperte, acqua e medicine".

Al porto dorico, in occasione della partenza, è approdato il console turco Mauro Minestroni che ha spiegato: "La Turchia ha riaperto le frontiere e c’è grande collaborazione tra il popolo siriano e quello turco che sta cercando di accogliere tantissimi profughi del paese confinante. Per quanto riguarda gli aiuti umanitari anche questi che stanno partendo oggi da Ancona non ci sarà una distinzione netta, in quanto parte saranno destinati alla Turchia ma parte anche ai profughi siriani che si trovano al confine con la Turchia. Per questi aiuti umanitari personalmente mi sono occupato di avvertire le frontiere turche e quelle europee e anche la Siria per agevolare il più possibile il transito di tutta la merce, delle persone e dei medicinali più velocemente possibile, senza troppi problemi burocratici". Questo è solo l’inizio di una "lunga catena di solidarietà".