Turismo 2025, primi ciak per Gimbo-testimonial

Primi ciak in questi giorni per le riprese del nuovo spot promozionale delle Marche per la stagione 2025, che vedrà come protagonista Gianmarco Tamberi, azzurro marchigiano, campione mondiale e olimpico di salto in alto e "orgoglio regionale". Il progetto, spiega la Regione, "ha l’obiettivo di dare allo spettatore una visione delle Marche come un mosaico di storie, proponendo un racconto autentico ed emozionale di questa regione al plurale, una terra che in ogni angolo custodisce un’incredibile ricchezza e varietà di paesaggi, tradizioni, arti, mestieri".

"Vogliamo trasmettere un messaggio che va oltre la promozione turistica – commenta il presidente della Regione Francesco Acquaroli –. Desideriamo far conoscere l’anima profonda della nostra terra, fatta di autenticità, bellezza, molteplicità, e la libertà di poter vivere le più variegate esperienze pur rimanendo nelle Marche, regione plurale per antonomasia, dove si può sciare guardando il mare o visitare i nostri borghi e scoprire prodotti unici e grandi tesori".