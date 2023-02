Turismo, 40mila le presenze per i musei

La città della carta si prepara ad accogliere turisti dal prossimo mese. Si prevede l’incremento dei visitatori nelle strutture museali grazie all’introduzione del biglietto unico a 10 euro. Intanto il 2022 si è chiuso con oltre 40mila presenze tra il museo della carta e della filigrana e la pinacoteca civica Molajoli. Record di visitatori al Museo della carta e della filigrana di Fabriano: 34.534 le presenze.

Per l’amministrazione comunale un risultato "eccellente, considerato che, a causa delle norme per il contenimento della pandemia, non si sono svolte lo scorso anno le gite scolastiche ed è stato perso il turismo scolastico primaverile su cui si torna a puntare quest’anno. Prima della pandemia nel 2018 e nel 2019 si sono registrate tra le 13.500 e le 14.000 presenze di gruppi scuola. L’anno scorso soltanto 1.300 presenze.

"In queste settimane – riferiscono dal museo - stiamo ricevendo tantissime prenotazioni per marzo, aprile, maggio, con giornate già sold out". Grazie a dei fondi regionali il servizio cultura del Comune ha predisposto l’anno scorso visite guidate aggiuntive al museo e apertura del Museo della Stampa. E ora c’è la possibilità di prenotazione tramite il sito che ha reso più agevoli gli accessi e l’organizzazione dei laboratori giornalieri. "La carta – spiega l’assessore alla Cultura Maura Nataloni - rappresenta un’eccellenza del patrimonio culturale di Fabriano ed ha consentito nel 2013 di conseguire il riconoscimento di città creativa Unesco per artigianato ed arti popolari. Fabriano è stata considerata da sempre "città della carta" e di recente ed ha anche ricevuto il riconoscimento di città della carta e della Filigrana attraverso una legge regionale. La carta è un tema fondamentale della nostra cultura. Il Museo della carta assume un posto centrale negli interessi dei nostri programmi e sarà oggetto di occasioni per dare risalto alle competenze uniche dei nostri mastri cartai, anche in campo internazionale legate all’attività Unesco".

Alla Pinacoteca civica Molajoli l’anno scorso si sono avute 5.658 presenze. Di queste solo 2.183 a gennaio. Poi a febbraio la struttura è stata chiusa per disallestire la mostra di Allegretto Nuzi. A marzo 233 presenze, 200 ad aprile. A Maggio e giugno è stata chiusa. A luglio, con riapertura il 12, si sono avute 351 presenze, ad agosto 697, a settembre 786, ad ottobre 712 presenze. A novembre 231 e a dicembre 265 presenze. L’affluenza estera riguarda prevalentemente Regno Unito e Spagna. Attualmente la Pinacoteca è aperta solo da venerdì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sara Ferreri