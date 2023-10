Turismo a Fabriano: il Comune partecipa alla fiera del Ttg di Rimini

"Il Comune in collaborazione con Atim, agenzia per il turismo per l’internazionalizzazione delle Marche prende parte all’evento fieristico Ttg di Rimini". L’annuncio è dell’assessore Andrea Giombi che spiega: "Per questo evento lo scorso anno i partecipanti sono stati oltre 50mila e noi ci saremo anche con un mastro cartaio. Questa adesione segue quella intervenuta al Festival del Medioevo di Gubbio".