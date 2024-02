"Turismo, accordo con il Consorzio Frasassi. Biglietti scontati per i musei e le Grotte"

Nuovo patto Grotte di Frasassi - Comune di Fabriano per accogliere sempre più turisti nella città della carta. Previste agevolazioni per chi presenta il biglietto delle Grotte nei musei cittadini e viceversa. A rendere note le novità è la giunta Ghergo: "Siamo lieti di annunciare l’approvazione dell’accordo di collaborazione per il 2024. Questo accordo mira a promuovere attività di interesse comune. Il Consorzio Frasassi, noto per la gestione delle celebri Grotte di Frasassi, e il Comune di Fabriano hanno una lunga storia di collaborazione nella promozione dei In parturismo nella regione Marche e nel centro Italia, attirando visitatori e valorizzando il nostro territorio". Nell’ambito di tale accordo, il consorzio Frasassi si impegna a "offrire uno sconto sull’acquisto del biglietto intero per l’accesso alle Grotte di Frasassi a coloro che presentano un titolo di accesso ai musei comunali di Fabriano: il Museo della Carta e della Filigrana, la Pinacoteca civica B. Molajoli. Questo sconto sarà valido e verrà promosso attraverso il materiale promozionale del Consorzio e sul loro sito web (www.frasassi.com)".

In risposta a questa collaborazione, il Comune di Fabriano "applicherà una tariffa ridotta ‘gruppi’ sull’acquisto del biglietto unico per i musei comunali, per coloro che presentano un titolo di accesso alle Grotte di Frasassi". Questa tariffa ridotta è stata approvata e non sarà cumulabile con altre tariffe, offerte o promozioni in corso. Inoltre, il Comune diffonderà queste agevolazioni con proprio materiale promozionale e sul sito web ufficiale. "Questo accordo – aggiungono dall’amministrazione - mira a promuovere reciprocamente le offerte turistiche e culturali di entrambe le parti, rafforzando il nostro territorio e offrendo opportunità ai visitatori di scoprire le meraviglie delle Grotte di Frasassi e dei musei di Fabriano".

In particolare alle grotte lo sconto è 2 euro sul prezzo intero per chi invece con il biglietto delle grotte va a visitare i musei civici di Fabriano invece che biglietto intero a 10 euro, ha quello ridotto a 8. "Abbiamo rinnovato l’accordo di promozione congiunta tra i Musei civici comunali raccolti nel biglietto unico e l’ingresso alle Grotte di Frasassi – commenta l’assessore al Turismo Andrea Giombi -. Si tratta di un atto importante che denota la volontà di promuovere in sinergia il nostro splendido territorio che offre opportunità e risorse affascinanti".

sa. fe.