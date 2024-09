Turismo, aggiornate Cityguide e maglie

Quattro giorni di visite guidate nel centro storico di Ancona con spiegazioni anche in lingua inglese. E’ il progetto che ha messo a punto l’assessore al Turismo, Daniele Berardinelli per gli ospiti dell’Extra G7 Salute e per i giornalisti che saranno in città per rendicontare i lavori della Ministeriale. Una occasione per i partecipanti degli oltre cinquanta appuntamenti dislocati nel centro storico della città per conoscere Ancona, per visitarla, per apprezzarne le bellezze. Le visite si svolgeranno sabato 5, domenica 6, martedì 8 e sabato 12 ottobre, tutte alle ore 18. L’itinerario, a cura di una guida turistica professionale, prevede la partenza da piazza Roma con arrivo alla Cattedrale di San Ciriaco per un’ora e mezzo circa di passeggiata. Sempre nell’ottica di promuovere il territorio sono in fase di ristampa e aggiornamento le City Guide di Ancona: trenta pagine formato pocket e in lingua inglese per conoscere la storia di Ancona.

Nuova veste anche per le dipendenti dell’Edicola di piazza Roma, punto di informazione turistica della città, che indosseranno le nuove maglie di Ancona Tourism, il brand che identifica la sezione turismo del Comune di Ancona. Una polo che renderà ancora più evidente il tipo di servizio fornito che va dalle indicazioni su possibili itinerari da seguire alle informative sulle aperture e chiusure dei palazzi storici. Dalla fine del mese, infine, saranno disponibili anche nuove shopper di Ancona Tourism. "Cogliamo l’occasione che questo G7 Salute ci offre – afferma l’assessore al Turismo, Daniele Berardinelli – per fare conoscere la nostra città a chi non l’ha mai visitata".