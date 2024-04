Turismo, bene la Pasqua: "Ora più promozione"

Gli albergatori incontrano l’assessore al turismo Simona Romagnoli, il bilancio della Pasqua è positivo. Quello che si è svolto ieri mattina in Comune è stato un incontro interlocutorio tra le associazioni albergatori di Confesercenti e Confcommercio: "La Pasqua è andata bene – spiega l’assessore – l’occupazione media del ponte di Pasqua è stata del 50%". La Pasqua bassa, ma anche il meteo variabile, hanno un po’ penalizzato le località di mare come la spiaggia di velluto, dove le strutture aperte durante le vacanze erano 27.

Durante l’incontro si è parlato anche degli eventi, alcuni già in cartellone, altri in fase organizzativa: "C’è una buona sinergia con gli operatori – prosegue la Romagnoli – non appena avremo chiuso per alcuni eventi a cui stiamo lavorando comunicheremo i particolari e le date". La richiesta degli albergatori è stata quella di aumentare i canali di comunicazione: "Abbiamo richiesto se è possibile aumentare la promozione attraverso web, tv locali, radio, ma è importante puntare anche all’estero – spiega Marco Manfredi, presidente Federalberghi – per Pasqua abbiamo ottenuto una buona risposta e in vista dell’estate c’è movimento, ma abbiamo bisogno di promuovere Senigallia il più possibile".

Pronto ed esposto il cartellone degli eventi primaverili, in attesa di quelli estivi, per la gran parte già calendarizzati: "Stiamo preparando una stagione che non farà rimpiangere quelle passate – spiega l’assessore alle attività economiche Alan Canestrari – per Senigallia la stagione è già iniziata, prima rispetto al passato, anzi da Natale e Capodanno possiamo dire che non è mai finita. Abbiamo chiuso il calendario degli eventi che si svolgeranno in primavera e stiamo già lavorando anche per l’autunno. Metodo e programmazione ci consentono di arrivare con largo anticipo. Il 19 febbraio avevamo già chiuso l’80% degli eventi che si svolgeranno da maggio a settembre e a Pasqua siamo stati in grado di presentare il calendario primaverile. Ora possiamo solo attendere i turisti e stare al fianco dei nostri imprenditori, pronti a regalare emozioni a quanti sceglieranno di trascorrere le vacanze sulla spiaggia di velluto".

Una stagione che è partita con il piede giusto, dopo la Pasqua, gli operatori guardano già al ponte del 25 aprile, quando anche l’arenile sarà per la gran parte pronto per la stagione estiva. Il termine che gli Amministratori si sono posti per il termine dei lavori sulla spiaggia è quello del 10 maggio.