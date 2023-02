Turismo, Cammino dei Camaldolesi per unire undici città e tre regioni

Ecco un percorso di 11 tappe che unisce Camaldoli a Fabriano passando per Umbertide, Fonte Avellana, Isola Fossara, Coldipeccio-Pascelupo. A sostenerlo dall’associazione Eticamente di Perugia, "Cammino dei Camaldolesi di San Benedetto". Il tracciato ripercorre i luoghi di rara bellezza naturalistica, dove la pace e la tranquillità hanno favorito l’insediamento di importanti comunità monastiche benedettine e Camaldolesi. Durante il summit per la presentazione i sindaci di Fabriano Daniela Ghergo con l’assessore Maura Nataloni, di Serra Sant’Abbondio Ludovico Caverni, di Umbertide Luca Carizia, di Sassoferrato Maurizio Greci, il vicesindaco Mariella Facchini e l’assessore di Scheggia Andrea Mariucci hanno concordato "sulla necessità di rafforzare la cooperazione turistica, culturale, sociale ed economica tra le comunità e contestualmente al progetto, di estendere forme di collaborazione istituzionali con le regioni attraversate dal cammino: Toscana, Marche, Umbria". L’itinerario, sulle tracce di San Romualdo, unisce i tre più importanti luoghi camaldolesi: Camaldoli monastero fondato dal Santo, Fonte Avellana luogo romualdino dove San Pier Damiani scrisse la "Regula vitae eremiticae", Fabriano dove il Santo trascorse l’ultima parte della sua vita ed è sepolto. Sostegno anche da parte della Regione con gli assessori Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi. Al convegno hanno evidenziato le possibili ricadute positive non solo nei luoghi del cammino, ma anche per l’intera comunità dei piccoli borghi regionali.