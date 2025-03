Turismo, centro storico e impianti sportivi: arrivano fondi regionali

Il Comune ha ottenuto tre importanti finanziamenti dalla Regione per realizzare interventi dedicati al miglioramento del territorio. Grazie al Bando Borghi Accoglienti è stato assegnato un contributo iniziale di 110mila euro per il progetto "Piattaforma di Staffolo – Riqualificazione del borgo per un turismo integrato e sostenibile". Il progetto prevede non solo un’iniziativa pubblica promossa dal Comune, ma anche il coinvolgimento di diversi privati. Il finanziamento complessivo stanziato dalla Regione per il progetto è di 500mila euro. Questo intervento punta a valorizzare il centro storico, migliorare i servizi per i visitatori e promuovere un turismo sostenibile e integrato con le risorse del territorio.

Grazie alla Legge di Stabilità 2025, il Comune di Staffolo ha ottenuto 100mila euro per interventi di riqualificazione e valorizzazione della storica Villa Verdenelli. Questa somma si aggiunge ai 2 milioni assegnati dal Ministero della Cultura. Il contributo servirà a finanziare il progetto di "restauro, riqualificazione e nuove funzioni" della villa.

Infine arriverà 11.170 euro per migliorare le strutture sportive, rendendole più moderne e accessibili per tutta la comunità.