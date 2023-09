Turismo, crescono i visitatori: un’estate con 22mila presenze

Turismo in città, cresce il numero di visitatori nei musei. Da giugno e fino al 21 settembre scorso sono state quasi 22mila nelle strutture museali della città della carta più 2233 quelle all’ufficio turismo centro Iat. Tante e per tutta l’estate le presenze al museo della Carta (13.020 di cui 5.793 ad agosto e 2.100 nei primi 20 giorni di settembre), Civiltà della scrittura (1.357) alla Pinacoteca Molajoli (3.444 di cui 1346 ad agosto), al museo Guelfo (1.342) e all’Oratorio della carità(2691). Anche il Museo delle biciclette, in via della Ceramica, in questi mesi ha lavorato molto e accolto più di 4mila visitatori a cui si aggiungono circa mille visite, nell’ultima parte dell’anno scolastico, da parte delle classi in viaggio d’istruzione. Parla di dati "incoraggianti" l’assessore al Turismo Andrea Giombi che ringrazia "l’ufficio turistico e cultura e l’ufficio Iat che, con costanza, stanno promuovendo il nostro territorio. Il mio grazie – aggiunge l’assessore - va anche a tutti gli addetti al museo della carta e alla pinacoteca e alle nostre realtà municipali. Come amministrazione cerchiamo di promuovere sempre più le nostre realtà e per questo abbiamo aderito ad eventi fieristici e culturali da ultimo il festival del medioevo di Gubbio. Ad ottobre parteciperemo all’evento di Rimini dedicato al Turismo che ci permette di dare una visione esterna della nostra città. Stiamo partecipando a dei nuovi bandi e aggiorneremo presto il sito sulle possibilità ricettive della nostra città e le offerte del territorio".

sa. fe.