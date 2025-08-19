Turismo, crolla la richiesta di case in affitto

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
19 ago 2025
SILVIA SANTARELLI
Settembre segna già un forte calo di presenze dei vacanzieri: una segnale che la destagionalizzazione ancora non riesce a prendere campo

Sul mercato quelle per chi viene a lavorare in città per lunghi periodi

Per settembre crolla la richiesta degli affitti estivi, al via le offerte per locazioni da settembre a maggio. Aumenta l’offerta degli affitti transitori, ma crescono anche le richieste per gli affitti a lungo termine. Si continua a parlare di destagionalizzazione, ma la richiesta di soggiornare sulla spiaggia di velluto fuori stagione non decolla: a dimostrarlo è l’aumento dell’offerta delle case vacanze, pronte a trasformarsi in affitti invernali pur di non restare vuote. E se fino a qualche anno fa anche la prima quindicina di settembre era considerato un periodo di bassa stagione, ora, a causa della bassa richiesta molti preferiscono non perdere tempo e cercare un locatario per l’inverno.

E se l’estate per molti non è andata come previsto, pochi mantengono prezzi accessibili per il periodo settembre maggio dove per una casa di circa 50/55 metri si pagano 500 euro al mese più spese. Questo è quanto propongono i siti web, dove, dopo uno stop di qualche anno, i proprietari sono tornati ad affittare case in centro storico a lungo termine a un prezzo accessibile: per un appartamento di 80mt in corso 2 Giugno si spendono 800 euro. Dopo anni di affitti accessibili visti come un miraggio, per molti torna la speranza di trovare una casa a Senigallia e evitare di trasferirsi, per necessità nelle frazioni o nei comuni vicini. Calano anche il prezzo degli appartamenti che necessitano di ristrutturazione, mentre continua ad aumentare la richiesta del nuovo. Che sia fronte mare in frazione o in città in prossimità del centro storico, per un appartamento di nuova costruzione il prezzo al metro quadro oscilla attorno ai 4 mila euro e si sale se si punta a residence e appartamenti di lusso o in prossimità del lungomare o in centro, ma nonostante il caro prezzi, la gran parte degli appartamenti negli immobili in costruzione hanno già un proprietario.

Il complesso residenziale di via Bixio, a due passi dalla darsena sarà terminato entro fine anno e con lui partirà anche la riqualificazione dell’area ex Sacelit-Italcementi. Quasi terminata anche la riqualificazione dell’area ex Colonie Enel e dell’ex Villa Torlonia, mentre è già abitato il Residence Giacomelli in via Verdi, sorto sulle ceneri dell’ex villa del celebre fotografo senigalliese. E ora si attende l’autunno per la parte del complesso ex Penna, un’altra area che verrà riqualificata, mentre si auspica che presto, anche l’ex Politeama Rossini, possa diventare un centro polifunzionale.

