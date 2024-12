Turismo, dati record grazie a storia e ambiente

La Città di Trecastelli risulta essere uno dei primi Comuni dell’Unione "Le Terre della Marca Senone" per numero di presenze turistiche e visitatori. Un incremento notevole, che da 3.430 presenze e mille 215 arrivi del 2014 è passato a 32mila 753 presenze e 6mila 460 arrivi del 2024.

L’incremento avuto nei dieci anni evidenzia il potenziale di Trecastelli, dei suoi luoghi e dell’offerta turistica proposta: il territorio, che si distingue per le sue bellezze naturali, storiche, religiose e culturali, è ricco di tradizioni, di artigianato e di tipicità enogastronomiche. La ricca programmazione degli eventi, la cui promozione, in sinergia sviluppata tra il punto Iat Trecastelli e l’ente di promozione Turistica Val Mivola, insieme all’Amministrazione, rappresenta un punto di forza dell’offerta turistica: "Trecastelli non solo è uno dei più importanti poli industriali e artigianali della Valle Misa, Nevola e Cesano, è anche il secondo Comune, dopo Senigallia, per numero di presenze turistiche. Le politiche dell’amministrazione in termini di agevolazioni rivolte a chi apre un’attività e a chi assume dipendenti residenti nel nostro Comune sicuramente hanno aiutato ad ottenere questi risultati - le parole del sindaco Marco Sebastianelli.