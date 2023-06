Turismo, decoro e Ancona calcio

Daniele Berardinelli: turismo, borghi, decoro urbano, partecipazione democratica, verde pubblico, impianti sportivi, Ancona Calcio, rapporti con Mobilità e Parcheggi. Anconetano, agente di commercio, padre di due figli di 27 e 23 anni, diplomato al liceo scientifico e laureato in Farmacia. Ha collaborato all’impresa familiare di farmacia. È stato Consigliere comunale di Ancona a partire dal 1998, capogruppo di Forza Italia, vicepresidente del consiglio, membro effettivo delle Commissioni Bilancio, Turismo, Sport, Cultura, Lavori Pubblici, componente della giunta del Parco del Conero con delega al Turismo dal 2000 al 2023. Cofondatore dell’associazione Riviera del Conero, delegato a importanti fiere di promozione turistica in Italia e in Europa. È stato dirigente di una squadra di calcio dilettantistica, presidente di squadra di calcio a cinque, collaboratore Coni e Fiaf per la finale del campionato italiano di football americano.