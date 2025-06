Turismo e cultura, Fabriano e Sassoferrato unite

I sindaci di Fabriano e Sassoferrato, Daniela Ghergo e Maurizio Greci, hanno presentato il protocollo d’intesa tra i due Comuni per la promozione e realizzazione di attività sinergiche in ambito culturale e turistico. L’accordo, formalmente approvato da entrambe le amministrazioni, rappresenta un passo strategico verso la costruzione di una rete territoriale capace di unire risorse, identità e progettualità comuni. Al centro dell’intesa c’è la volontà condivisa di rafforzare i legami tra due città accomunate da una forte tradizione culturale, soprattutto in ambito storico e artistico, attraverso una collaborazione sistematica e coordinata. L’obiettivo è quello di dare forma a una partnership stabile. Il protocollo si concentra su due ambiti specifici: l’arte contemporanea, con attenzione alle strutture museali ed espositive nei due Comuni, e il patrimonio archeologico, con riferimento ai parchi storici di Sentinum, Attidium e Tuficum. Al centro l’elaborazione di strategie di rete per la realizzazione di attività culturali e turistiche di interesse comune, la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento, la co-progettazione di eventi e iniziative in grado di attrarre visitatori e residenti, la promozione reciproca attraverso i canali istituzionali e, non da ultimo, la previsione di agevolazioni sui biglietti di ingresso ai musei e alle attrazioni culturali civiche di entrambe le città. Per i cittadini e i turisti l’accesso agevolato a mostre e musei delle due città, l’ampliamento dell’offerta culturale con eventi condivisi tra Fabriano e Sassoferrato, la possibilità di riscoprire luoghi noti e meno noti del proprio territorio grazie a itinerari integrati e iniziative turistiche mirate. "Questa collaborazione – hanno affermato i sindaci – è frutto di un lavoro condiviso tra due amministrazioni che credono fortemente nel valore delle proprie radici comuni, nella cultura e nella valorizzazione del proprio territorio. Le nostre radici storiche e artistiche comuni ci offrono l’opportunità per costruire percorsi condivisi e strategie coordinate. Il protocollo è un punto di partenza per una rete virtuosa". Durante l’incontro sono state annunciate anche le prime attività che prenderanno forma grazie al protocollo: è in fase di definizione una collaborazione per la realizzazione di eventi condivisi nell’ambito della 74esima Rassegna Internazionale d’arte-Premio GB Salvi che vedrà tra i protagonisti l’artista Bruno d’Arcevia, e un progetto congiunto legato al parco archeologico di Sentinum in occasione della rievocazione storica della Battaglia delle Nazioni il 18 luglio. Le due amministrazioni stanno inoltre lavorando a itinerari culturali integrati e a un circuito espositivo intercomunale che coinvolga le rispettive realtà museali. Aperta la collaborazione con soggetti terzi.