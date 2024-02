Turismo e frazioni, in arrivo maggiori fondi: "Così promuoviamo il nostro territorio"

Valorizzazione delle frazioni destinando loro maggiori fondi e attrattività turistica al centro del dibattito in consiglio comunale di Fabriano. La maggioranza, giovedì, attraverso il consigliere Massimo Spreca, delegato alla sicurezza e alle fazioni, ha fatto un excursus sulle strategie adottate dall’Amministrazione per valorizzare il centro storico e promuovere il turismo, la cultura e il benessere delle frazioni. Spreca ha condiviso i dettagli delle iniziative realizzate e dei progressi ottenuti, sottolineando "l’importanza di mantenere il centro storico un luogo vivace e attrattivo per i visitatori. A partire dalle attività organizzate durante le festività natalizie del ’23". Al centro dell’attenzione il borgo di Cacciano, la frazione con tanti murales artistici: "delineato un progetto ambizioso volto a valorizzare la frazione e gestire l’incremento delle presenze turistiche". L’iniziativa prevede la realizzazione di un parcheggio a valle e di un sentiero naturale fino al paese, arricchito dalla presenza di un Infopoint all’ingresso e di un’area dedicata ai camper, per accogliere e informare al meglio i visitatori sulle attrazioni culturali del territorio. Fabriano ha 60 frazioni e tanti piccoli centri abitati. "Monitoriamo costantemente il territorio, interagendo coi residenti e raccogliendo richieste, creando una rete di comunicazione per ogni frazione" ha assicurato Spreca. "Grazie a questo lavoro, l’Amministrazione dispone ora di una conoscenza in tempo reale delle esigenze di ogni frazione, consentendo interventi tempestivi in caso di emergenze e miglioramenti delle condizioni di sicurezza in alcune aree. Inoltre, per la gestione dei rifiuti e la pulizia delle frazioni si sta approntando un programma mirato, pianificando interventi di miglioramento in diverse località, da realizzarsi nei prossimi mesi. In questo contesto – ha aggiunto- sono in corso sperimentazioni per l’introduzione di cassonetti per rifiuti meno impattanti sull’ambiente, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità e il rispetto del territorio. Per le frazioni attraversate da strade provinciali, è prevista l’installazione di rallentatori luminosi, il ripristino della segnaletica orizzontale e la sostituzione di alcune panchine. È stata intrapresa una collaborazione tra gli assessorati per accantonare fondi dedicati alle frazioni, con l’obiettivo di investire in giochi da giardino per bambini e pianificare ulteriori interventi per il prossimo anno". Sa.fe.