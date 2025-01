Turismo e marketing all’Einstein Nebbia

L’Einstein-Nebbia di Loreto è pronto ad aprire le porte a un nuovo corso. "Da sempre come Amministrazione Comunale, con il consigliere delegato all’Istruzione Maria Teresa Schiavoni, siamo vicini ed attenti al mondo scolastico della nostra città – dice il sindaco Moreno Pieroni -. Per questo siamo lieti di comunicare che domenica avrà luogo l’open day all’istituto Einstein-Nebbia che rappresenta una vera eccellenza nel suo settore. L’appuntamento sarà in particolare occasione per far conoscere alle ragazze e ai ragazzi interessati e alle loro famiglie la proposta per il nuovo indirizzo di studi dell’Ite Turismo e Web marketing quadriennale, che porterà studentesse e studenti al conseguimento del diploma in quattro anni e fornirà loro competenze per affrontare agevolmente la formazione terziaria (Its Academy e Università) ed entrare nel modo delle nuove professioni. Vogliamo l’occasione per ringraziare il dirigente scolastico Francesco Lucantoni e tutto lo staff per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno". L’istituto poi ha appena firmato un protocollo di intesa con l’impresa sociale Tuttincluso: la caffetteria, inaugurata nei giorni scorsi a Macerata, è un progetto promosso da Anffas che si impegna per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.