Turismo e soggiorni brevi: gli hotel diventano B&b

La nuova sfida di Gianni Bellagamba: l’Hotel dell’Orso Bo’ diventa ‘PianoB’. Da family hotel per le famiglie, con un’occupazione del 100% ogni anno, a breakfast hotel e bar: una scelta che non è dovuta a un’offerta turistica che negli ultimi anni è cambiata, diventando sempre più trasversale, ma ad una scelta dell’imprenditore: "Ho raggiunto il mio traguardo, quello di avere un family hotel affermato e con un’occupazione del 100%, da noi entravi solo se avevi bambini – spiega Bellagamba – la carriera di un albergatore è fatta di tappe, in cui si tiene conto anche dei cambiamenti di mercato, ma sentivo il bisogno di fare qualcosa di nuovo".

La Spiaggia di velluto è sempre più richiesta: "A Senigallia ci sono 304 ristoranti, di ottimo livello e per tutte le tasche – prosegue Bellagamba – in più negli ultimi anni sono aumentate le richieste di soggiorni brevi ed è sicuramente una gestione meno impegnativa. È il mio piano B". Una scelta trasversale anche riguardo alle strutture, dal luxory del Visionair Suites e i 4 stelle fino alle tradizionali pensioni, un’offerta per tutte le tasche pronta a soddisfare le esigenze di turisti italiani e stranieri.

"Negli ultimi anni molte strutture hanno eliminato il ristorante – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi e titolare dell’Hotel Bel Sit – una scelta per fare scendere i costi, ma anche per andare incontro alla richiesta di molti clienti che scelgono la mezza pensione o la prima colazione. Sono più liberi di scegliere come e quanto spendere per mangiare e in città l’offerta non manca. È una scelta che ha un riflesso positivo sull’intero indotto".

Una scelta che stanno adottando sempre più strutture sulla costa adriatica: "Fino all’anno scorso anche la difficoltà a reperire personale ha sicuramente incentivato, insieme all’aumento di gas e energia ad eliminare alcuni servizi – prosegue Manfredi – il ristorante è sicuramente quello che richiede più personale e molti hanno ridotto la pensione completa a mezza pensione, ma c’è anche chi, ed è un trend che si registra in tutto l’Adriatico, ha eliminato il ristorante".

Il trend degli ultimi anni è quello dell’apericena negli chalet, un modo per gustarsi il tramonto in spiaggia, che in alcuni stabilimenti si trasforma in discoteca all’ora dell’aperitivo, mentre le serate danzanti sono per lo più ridotte al sabato sera. Tantissimi gli eventi ed i concerti in cartellone che animeranno sia il centro storico che il lungomare già a partire dal primo week-end di giugno.