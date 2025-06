Turismo e sport, torneo nazionale dei dilettanti

Lo stadio Bianchelli ospita da oggi a domenica il campionato italiano della Miv Eifa National League, riservato a società di calcio italiane amatoriali o dilettantistiche, ma in questo caso soltanto di Terza e Seconda Categoria. Quale è la particolarità del Miv Eifa? Si tratta di una associazione che opera col motto "Avversari sì, nemici mai": l’obiettivo è "riscoprire i valori autentici dello sport, con attenzione particolare al fair play e allo spirito di aggregazione in un clima improntato su amicizia e rispetto". Ma non solo: si gioca in campi sintetici, con dirette integrali dei match sul canale youtube di CalcioElite, con la trasmissione di highlights, interviste, voti ai giocatori e pure l’utilizzo del Var. Hanno partecipato alla National League anche ex professionisti come Morgan De Sanctis, Luigi Di Biagio, Max Tonetto, Antonio Carlos Zago. A Senigallia le finaliste sono otto: Castrese Napoli, BorgoRosso Roma, Virtus Eleven Bari, Venturina Terme Livorno, Panacalcio Monza, Montagnola Roma, Hank’s 11 Roma, Asd Stella Napoli. La formula prevede una prima fase con due gironi di quattro squadre ciascuno, su gare di 60’. In caso di parità si procederà coi rigori Domenica le seconde classificate dei gironi eliminatori si sfideranno nella finale della Coppa Italia Eifa (ore 9), mentre le vincitrici dei due raggruppamenti si contenderanno, alle ore 10.30, il titolo nazionale più ambito, vale a dire lo scudetto Eifa. Entrambe le finali avranno durata di 80’.

Andrea Pongetti