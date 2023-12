Turismo, ecco i "pacchetti" natalizi

La spiaggia di velluto diventa location di Natale. È stato avviato il programma di destagionalizzazione per far conoscere Senigallia e il suo hinterland anche nei mesi invernali. Luminarie e iniziative non solo per rilanciare lo shopping di Natale, ma anche per attirare turisti: si tratta di veri e propri pacchetti che prevedono tempi di soggiorno diversi, si va da un week-end fino a una settimana. L’offerta turistica è ampia, non solo mare. Il pacchetto ‘La magia di Natale tra mare e collina’ prevede un soggiorno di due notti al prezzo di 190 euro a persona, ma si sale fino 340 euro per quattro notti. Il tutto con un trattamento di pensione completa in una struttura a tre stelle. Il prezzo sale per l’offerta Capodanno, con cenone incluso si spendono 240 euro per due notti.

Due le serate organizzate per dare il benvenuto al 2024: la prima il 30 dicembre, quando piazza Garibaldi dalle 21,30 si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con le migliori hits degli anni ’90, mentre per il brindisi del 31 l’appuntamento è al Foro Annonario con Demo Morselli e Marcello Cirillo Big Band. Ma la festa prosegue anche il 1 gennaio alle 11,30 al Teatro La Fenice con il tradizionale Concerto di Capodanno, mentre alle 17,30, in piazza Garibaldi spazio alle risate con i ‘Gemelli di Guidonia’. Tante anche le possibilità offerte per visitare i borghi come ad esempio Corinaldo, dove con 15 euro si può partecipare ad un’escursione. Ma la Valmivola è anche tour enogastronomico tra le eccellenze: due giorni in mezza pensione in un hotel a tre stelle in camera doppia hanno un costo di 290 euro. Nel prezzo sono compresi visita guidata con guida certificata di Senigallia, Corinaldo, Arcevia, trekking con guida ambientale certificata, degustazione al frantoio e alla cantina, pranzo tipico. Con 500 euro si può scegliere il pacchetto ‘Alla scoperta dei Borghi della Valmivola’ che prevede sei giorni di mezza pensione con bevande ai pasti in hotel 3 stelle, 8 mezze giornate di visita guidata con guida certificata, 1 degustazione di prodotti tipici ed 1 pranzo tipico.