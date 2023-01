Turismo, il Comune punta su sport e gastronomia

La spiaggia di velluto si riconferma regina del turismo marchigiano secondo i dati sull’ultima stagione estiva snocciolati ieri dal sindaco durante l’incontro con le associazioni di categoria. Senigallia è la prima tra le città marchigiane per presenze su un incremento regionale dell’11,82% rispetto al 2021 e del 10,36 rispetto al 2019 e l’auspicio per la prossima stagione è quello di mantenere il primato.

"Questo incontro rappresenta un passo in avanti nella collaborazione tra il Comune e gli operatori economici del territorio, che necessita di essere rafforzata con l’obiettivo di dare maggior slancio non solo al territorio senigalliese ma a tutto il territorio della vallata per offrire una tipologia di vacanza sempre più esperenziale – spiega il sindaco Olivetti -. Lavoreremo insieme per raggiungere gli obiettivi a breve termine, la prossima stagione estiva, e porre le basi per una progettualità proiettata verso una città sempre più accogliente, inclusiva e attenta alla valorizzazione del territorio".

Nell’occasione il sindaco ha presentato il dottore Riccardo Strano che, dal dicembre scorso, collabora, a titolo gratuito, con l’Area funzionale 2 soprattutto nel campo del turismo e del terzo settore. L’incarico è stato affidato in considerazione del prestigioso curriculum lavorativo e di accertata esperienza di responsabile di organismi orientati alle attività economiche e commerciali anche di rilevanza internazionale.

Gli elementi essenziali che sono emersi dall’incontro sono la necessità di creare una solida organizzazione che consenta di offrire un prodotto di qualità da commercializzare andando incontro alle esigenze di chi cerca una vacanza non soltanto balneare ma anche culturale, enogastronomica e sportiva. Da sfruttare ci sono sicuramente le eccellenze locali come gli chef stellati, ma anche il territorio particolarmente adatto a sport come il ciclismo. Da non tralasciare l’importanza di eventi sportivi di grande rilievo come il Deejay Xmasters. Gli operatori hanno esposto le criticità dei servizi offerti dal territorio in termini di collegamenti ferroviari ed alla necessità di implementare le rotte aeree low cost che possano consentire di raggiungere in tempi brevi la costa marchigiana. Molto si è parlato anche della necessità di promuovere l’intera regione al fine di intercettare il turismo straniero.