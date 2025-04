Turismo in lutto, morto a 89 anni. Rolando Principi

Addio a Rolando Principi, storico titolare dei ‘Bagni le Palme’. Aveva 89 anni. Ex vigile del fuoco molto conosciuto in città, anche per la sua disponibilità verso il prossimo, ma anche per aver aiutato per anni la moglie Emma, titolare di un banco di scarpe fino a quando insieme, sono subentrati ai ‘Bagni Faustino’, rinominandoli ‘Le Palme’. Uno stabilimenti in zona centrale, a due passi dall’Hotel City, uno dei più noti della spiaggia di velluto.

"Rolando se n’è andato in punta di piedi, come aveva voluto: senza fiori, senza funerale, senza clamore – il ricordo dei familiari - Un uomo concreto, come era sempre stato. Ex pompiere, poi commerciante e infine bagnino, ha dedicato la sua vita al lavoro e al prossimo. Sempre attento alle minoranze, giusto, corretto, generoso. Ha aiutato tante persone senza mai cercare riconoscimenti, lottando sempre per ciò che riteneva giusto. Lo ricordano con affetto la moglie Emma Mariselli, le figlie Manuela e Maddalena, e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Molti lo porteranno nel cuore. Noi lo faremo per sempre". Parole che sono arrivate dritte al cuore di quanti lo conoscevano e che ieri sono venuti a conoscenza della sua dipartita. Molti gli attestati di vicinanza arrivati ai familiari in queste ore, Rolando Principi è stato ricordato con affetto sui social anche da molti turisti che negli anni sono stati ospiti del suo stabilimento balneare.