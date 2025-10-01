Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ancona
Turismo, intesa con Perugia per il rilancio
1 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Turismo, intesa con Perugia per il rilancio

Sottoscritto nel capoluogo umbro un accordo per la valorizzazione, custodia e promozione dei territori. Anche l’enogastronomia tra i punti di forza

L’incontro a Perugia per la sottoscrizione del protocollo d’intesa

Fabriano e Perugia a braccetto per rilanciare il turismo. Le sindache di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e Fabriano, Daniela Ghergo, hanno appena sottoscritto un protocollo di intesa, firmato nel capoluogo umbro a palazzo dei Priori, che formalizza "l’avvio di un percorso per valorizzare l’offerta turistica e i patrimoni storico-artistici delle due città". Presenti alla firma anche gli assessori Fabrizio Croce e Andrea Giombi.

Due "città amiche", hanno detto le sindache di Perugia e Fabriano, che "sono unite da elementi comuni", su tutti la Fontana Maggiore, in Umbria, e quella Sturinalto, nella città della carta.

"Questa è la conclusione di un percorso che ereditiamo e che ci sembra prezioso da seguire" ha detto Ferdinandi che ha aggiunto: "La mia idea è di allargare questo sguardo ancor di più e che l’Italia mediana deve cominciare a costruirsi rivendicando un protagonismo importante, perché questo è il tempo di allacciare alleanze sempre più ampie che aiutino a far crescere i territori".

I due Comuni inizieranno a strutturare un "progetto per la valorizzazione, custodia e promozione dei territori sia da un punto di vista turistico che culturale, identitario, ambientale ed enogastronomico".

Non solo patrimonio architettonico e artistico dunque ma anche piatti della tradizione e dell’enogastronomia tipica delle due regioni.

"Queste due aree – ha sottolineato nell’occasione la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo - sono unite da storia e simboli identitari". Partendo da questi aspetti prende forma "un percorso comune per valorizzare le nostre bellezze e patrimoni in un progetto che viene sancito formalmente e verrà avviato conducendoci a una maggiore sinergia".

Tra gli obiettivi che si punterà a raggiungere grazie al protocollo, figura pure la volontà di facilitare la fruizione dei rispettivi sistemi museali anche grazie ad agevolazioni finalizzate a favorire l’interscambio di visitatori.

"Questo dialogo tra entità vicine è segno di valorizzazione reciproca e solidarietà tra comuni" aggiunge l’assessore fabrianese alla Cultura e Tursimo Andrea Giombi. Mentre il suo omologo Fabrizio Croce, dopo la firma dell’intesa, ha evidenziato come "la sinergia è un elemento di forza per un turismo che vuole vivere esperienze forti con il territorio".

Due Comuni che uniscono le forze e diventano sempre più vicini per rilanciare e rendere sempre più attrattivi i loro territorio, in chiave anche di sviluppo economico e nuove prospettive.

Sara Ferreri

© Riproduzione riservata

