Turismo, intesa tra Fabriano e Perugia per una reciproca promozione

Fabriano e Perugia lavoreranno insieme all’insegna del turismo. Le rispettive amministrazioni comunali infatti hanno deliberato l’approvazione di un accordo di promozione reciproca delle rispettive città, degli eventi e delle bellezze culturali ed artistiche. "La condivisione e l’apertura con il Capoluogo Umbro sia una opportunità straordinaria per il territorio di Fabriano – dice l’assessore all’Attrattività Andrea Giombi -. Tale accordo politico è foriero della creazione di un percorso turistico culturale che attiene alla buona collaborazione e alla solidarietà tra enti pubblici, principi oltremodo importanti. Le due città sono bene accomunate dalla analogia delle piazze e soprattutto delle fontane e tale dialogo può costituire una valorizzazione reciproca rilevante. C’è la necessità, soprattutto in tale contesto, di iniziative volte alla valorizzazione sinergica dei territori". Perugia è la sede di eventi come Umbria Jazz, Eurochocolate, Festival internazionale del Giornalismo ed è sede dell’Università e Fabriano, città Creativa Unesco, può vantare il suo Museo della Carta e della Filigrana e le bellezze storico paesaggistiche di notevole rilevanza, come la Pinacoteca i Murales di Cacciano, l’abbazia di Valdicastro e agli eremi di San Silvestro e Valdisasso. "Confido che la sorellanza tra la Fontana Maggiore e la Fontana Sturinalto possa essere estesa anche alle due città. Ringrazio vivamente la nostra sindaca Daniela Ghergo e la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e ritengo questa azione un punto di partenza di condivisione lungimirante".