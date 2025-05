Turismo, la promozione paga: tante richieste

Dopo il G20 l’estate riparte con una marcia in più, il sindaco Olivetti: "Abbiamo maggiori strumenti per affrontare le problematiche quotidiane". Al via dal ieri la quarta edizione di Bici Expo in piazza Garibaldi, ma il week-end è partito con il ‘Sun Run’, la passeggiata al tramonto in attesa dell’Alba Run la passeggiata all’alba che ormai da tradizione apre la settimana del 105XMasters dedicata agli sport estremi. Eventi e iniziative che rendono Senigallia attrattiva da ogni punto di vista e ormai già da qualche mese si sta registrando un buon interessamento riguardo alla prenotazioni. Si cambia il modo di fare vacanza, con soggiorni brevi, molti anche in concomitanza degli eventi di richiamo.

"Quello che stiamo raccogliendo – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – è anche frutto di un grosso lavoro di promozione che continua e che c’è stato negli anni precedenti". La puntata di ‘Quattro Ristoranti’, andata in onda a gennaio, è stata una buona pubblicità per la città e la promozione televisiva per l’estate 2026 è già pronta: è infatti slittata a settembre l’uscita sul piccolo schermo di ‘Alex Bravo, poliziotto a modo mio’, la fiction con Marco Bocci protagonista girata quasi interamente sulla spiaggia di velluto. Una scelta di Mediaset che inizialmente ne aveva previsto l’uscita in primavera. Una notizia positiva per Senigallia che tornerà in televisione il prossimo autunno, in attesa che venga registrata la seconda serie della fiction, già prevista. Buona anche la risposta dalla vendita dei biglietti dei concerti organizzati dal 27 giugno al 7 luglio in piazza Garibaldi: si apre con l’evento gratuito dell’Rds Summer Festival in programma l’ultimo week-end di giugno. Si prosegue con il Senigallia Jazz Festival, dal 2 al 4 luglio, con Amii Stewart che ha invitato dal suo profilo Instagram, nei giorni scorsi, i suoi fan a seguire il suo concerto in città il 2 luglio. Il 6 luglio sarà il turno degli SkunkAnasie e il 7 di Bresh.

Senigallia è entrata a far parte del G20 spiaggia, nei giorni scorsi il sindaco, accompagnato dagli assessori Campagnolo e Romagnoli ha partecipato al Summit: "È stata un’esperienza davvero costruttiva – spiega Olivetti – è arrivata anche l’attesa notizia della presentazione del disegno di legge per il riconoscimento delle comunità marine lacustri e fluviali. Sarà questo il viatico per una disciplina che regolerà le tante questioni che ogni giorno, come località turistiche balneari, ci troviamo ad affrontare".