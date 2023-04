Turismo, la Val Mivola alla conquista di Nizza

"Tutta la bellezza dell’Italia in una sola terra ed in un solo mare: Senigallia e la Val Mivola". Così inizia la sezione dedicata alla Val Mivola della guida Visitez l’Italie che verrà distribuita in occasione di tutti gli eventi programmati in Costa Azzurra presentata ieri al Centro Universitario Mediterraneo di Nizza in apertura del Salone Turistico ID Week End alla presenza di rappresentati di alcune tra i più importanti Comuni turistici italiani come Genova, Pisa Parma, Sorrento, Urbino, Livorno e del Console Generale d’Italia a Nizza Caterina Gioiella. La Val Mivola sarà presente al Salone Turistico di Nizza fino a domani con un proprio stand allestito con materiale promozionale in lingua francese e personale specializzato in grado di fornire ai visitatori tutte le informazioni sulle opportunità di vacanza nel nostro territorio. La Val Mivola ricomprende i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli legati insieme da un accordo per una promozione turistica in forma associata. I turisti francesi rappresentano un segmento importante tra i turisti che ogni anno scelgono l’Italia. "Si tratta di una tipologia di turismo particolare, legata ai beni artistici, alla buona cucina, alla bellezza dell’ambiente" spiega il presidente dell’Unione Dario Perticaroli.