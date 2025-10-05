Turismo, l’estate jesina ha il segno più

"In aumento il flusso turistico in città rispetto allo scorso anno". Ad annunciarlo l’amministrazione comunale nel fornire i numeri dell’estate jesina, che ha visto sfiorare le cinquemila presenze nei musei della città di Federico II. I Musei civici hanno conteggiato 4.901 accessi (il picco ad agosto con 1.511, seguito da settembre con 1.465) rispetto ai 3.494 dello stesso periodo dello scorso anno (+40,3%). Di questi, in 3.167 hanno visitato le sale museali, altri 1.734 hanno visitato mostre, eventi o partecipato a laboratori. Nel mese di giugno, con 923 accessi rispetto ai 496 precedenti, si è registrata la percentuale di accessi più alta rispetto allo scorso anno (+86,1%). Alla Biblioteca Planettiana invece gli accessi sono stati sostanzialmente uguali a quelli dello scorso anno (954 contro un migliaio). Di questi 359 sono stati conteggiati in occasione di visite guidate, e 595 di visite individuali o di famiglie. Anche in questo caso agosto, con 264 accessi, è stato il mese più gettonato.

L’Ufficio turismo di piazza della Repubblica, punto di riferimento per chi visita la città, ha registrato 925 accessi per richieste di informazioni e documentazione: "un dato in linea con quello dello scorso anno". Turisti che "hanno contribuito a caratterizzare un’estate che è stata un mosaico di appuntamenti, che ha abbracciato ogni forma d’arte e di espressione, a partire dal ritorno del cinema all’aperto all’ex Appannaggio, con oltre quattromila ingressi" spiegano ancora. "Abbiamo registrato anche una buona presenza di persone, cittadini e non, prova che la qualità e la diversificazione dell’offerta hanno incontrato il favore di un pubblico vasto ed eterogeneo. Jesi ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità viva e partecipe. Un ringraziamento va a tutte le associazioni, al personale e agli operatori che hanno collaborato per rendere possibile questo ricco calendario", commenta l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli, nell’esprimere "soddisfazione anche per le presenze turistiche registrate in città durante i mesi estivi".

L’amministrazione, nell’elencare le iniziative che si sono succedute durante l’estate, parla di "fitto programma che ha visto la partecipazione di molte persone, residenti e visitatori, che hanno popolato con entusiasmo le piazze, le arene e i parchi della città. Un successo che conferma la validità delle scelte programmatiche e l’importanza di investire in una cultura accessibile e di qualità. Ringraziamo nuovamente – concludono – il pubblico e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un’estate indimenticabile".

Sara Ferreri