"Turismo nautico, ecco il progetto per i nove porti"

Un progetto per il turismo nautico per nove porti della regione: si chiama "Approdare nelle Marche" ed è stato presentato ieri pomeriggio nella sede di Assonautica di Ancona in occasione del meeting dal titolo "Turismo nautico, una risorsa del territorio marchigiano". Sono intervenuti Leonardo Zuccaro, presidente di Marina Dorica, Walter Vassallo per i Blue Marina Awards, Carlo Mancini per il consorzio Ancona in Vela, Paola Marchegiani per la Regione Marche, Francesco Di Filippo per Assonautica Italiana e il presidente di Assonautica Ancona, Gianfranco Iacobone. Presente anche l’assessore al turismo di Ancona Daniele Berardinelli e il presidente del Parco del Conero Luigi Conte.

Il progetto ha lo scopo di mettere insieme i nove porti turistici del territorio, che sono Vallugola, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Numana, Civitanova, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto, ciascuno con le sue specificità e tutti presenti all’incontro di ieri, per promuovere il turismo nautico nelle Marche facendo concorrenza alla Croazia non solo in fatto di prezzi, ma sfruttando le caratteristiche e i punti di forza del territorio italiano in generale, e, nello specifico, quello delle Marche, puntando dunque sull’arte, la storia, i borghi, l’enogastronomia, la natura, i servizi tecnici per i diportisti e lo shopping. Il progetto prende forma dalle esperienze vissute in Italia e nella nostra regione di recente, da "L’Italia vista dal Mare" affidato ad Assonautica in collaborazione con Enit, al Piano per il turismo della Regione Marche, a Svem, ricerca e sviluppo per innovare le Marche, relativamente all’indirizzo strategico per i porti marchigiani, fino ad arrivare al coordinamento operativo degli stessi porti turistici che la Regione Marche, come ha sottolineato ancora Iacobone, sia aspetta che ora venga realizzato dagli stessi responsabili dei diversi marina. "Ora dovremo creare un referente per ogni approdo, che abbia anche un’interfaccia efficace su web – ha illustrato Iacobone –, inoltre dichiarare i posti barca disponibili, concordare una scontistica sugli ormeggi dopo il primo, concordare una tariffa di sosta a barca vuota entro limiti di tempo definiti, infine destagionalizzare i diportisti, visto che sarebbe molto vantaggioso per tutto il sistema che queste barche non si muovano solo ad agosto. Inoltre, relativamente al turismo, dovremo garantire mezzi di locomozione per chi arriva in porto, una guida efficace degli attrattori turistici, esercizi commerciali e di ristorazione disponibili in ogni porto, convenzioni per scontistica. I nove porti, questa è la nostra proposta, si coordineranno creando un gruppo di lavoro per rendere operativo il progetto già nella stagione estiva 2024. Un lavoro da fare entro i prossimi due mesi"

Giuseppe Poli