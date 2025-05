Turismo, nel lungo ponte del Primo maggio oltre mille presenze nei musei e al teatro Gentile

Nel lungo ponte del primo maggio il Museo della carta e della filigrana di Fabriano, la struttura sita in via Largo Fratelli Spacca, ha registrato oltre mille ingressi nei quattro giorni del lunpo ponte festivo.

La struttura ospita anche fino all’8 giugno la mostra "Fabriano in acquarello" dedicata all’omonimo festival. Un dato, quello, cui occorre aggiungere 240 ingressi alla Pinacoteca Molajoli e 250 ingressi all’Oratorio della carità situato sul loggiato San Francesco. Da registrare anche il successo anche per le visite guidate effettuate al teatro Gentile.

Oggi a Valleremita è prevista un’escursione lungo la strada che conduce all’Eremo di Santa Maria di Val di Sasso con le prime fioriture sottobosco, una mattina dedicata all’Appennino.

In piazza del Comune è in programma nel pomeriggio la "Passeggiata in rosa", a cura dell’associazione "Noi come prima Fabriano", dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

Poi ci si preparerà alla nuova edizione del Palio di San Giovanni Battista, a giugno, che richiama sempre migliaia di visitatori.

Nella chiesa di San Giuseppe fino al 18 si può ammirare la mostra dedicata a un secolo di storia di Sassoferrato con le fotografie.