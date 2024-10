Turismo nelle Marche, cresce l’occupazione

Recupero dell’occupazione nelle imprese turistiche delle Marche dopo lo stop dovuto alla pandemia: +6,2% rispetto agli anni pre-Covid. In regione nel 2023 hanno operato in media 5.503 imprese turistiche con dipendenti. I lavoratori sono stati in media 34.415 (valori massimi e minimi a luglio e gennaio, 47.855 e 24.483 dipendenti). La provincia che fa registrare il dato medio maggiore in termini occupazionali è Ancona (10.029), seguita da Pesaro-Urbino (9.248), Macerata (6.500) e Ascoli (5.428). Emerge da una ricerca di Federalberghi su dati Inps. Un’occupazione giovane: più del 60% dei dipendenti del settore (21.290) ha meno di quarant’anni. Il 50,2% (17.271) ha un contratto a tempo parziale. Quanto alla retribuzione media annua, il valore più alto riguarda gli stabilimenti termali (19.031 euro), seguiti da intermediazione (18.564), servizi ricettivi (17.107), pubblici esercizi (13.252) e parchi divertimento (10.626). Per gli alberghi nel 2023 hanno operato in media 370 imprese con dipendenti. I lavoratori sono stati in media 4.442. Il 37,7% (1.674) ha un contratto a tempo parziale. Anche il settore alberghiero ha visto aumentare l’occupazione rispetto al pre-Covid (+9%), ma sul 2022 c’è stato un calo del 5,4%.