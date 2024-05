Turismo, prenotazioni a rilento negli agriturismo

Se gli stabilimenti balneari sono già tutti pieni per l’estate, qualcosa si muove solo ora per le prenotazioni delle strutture extra alberghiere dell’immediato entroterra, quello dell’osimano. La partenza è tiepida, ancora lenta, nonostante maggio stia ormai volgendo a termine. "Stanno arrivando le prenotazioni per luglio e agosto ma giugno molto poco, forse perché le persone sono in difficoltà nel prenotare le vacanze spaventate da questa primavera autunnale. Siamo comunque fiduciosi per questa estate 2024. A livello locale, dato che Osimo va al voto, speriamo che ci sia un ascolto ancora maggiore da parte della futura amministrazione", dicono da Abc turismo, l’associazione che comprende agriturismi, bed and breakfast e country house dell’osimano, rappresentato da Roberto Biondini. Turisti italiani ma non solo, che amano la storia, l’enogastronomia, il turismo slow e verde. Le strutture che ne fanno parte hanno iniziato a rimettersi a nuovo, per potenziare l’offerta: "L’obiettivo che ci prefiggiamo è continuare a generare sinergie per attingere e attirare risorse comuni da utilizzare per promozione turistica, "sharing" di conoscenze e di servizio, non solo finalizzate alla creazione di gruppi di acquisto ma anche a ottenere migliori condizioni da parte del singolo operatore del mercato".

A fine stagione l’anno scorso Abc aveva registrato un ottimo agosto e segno meno rispetto all’anno precedente per giugno e luglio. E’ ancora tutto da scrivere anche perché peseranno pure i last minute. In questi giorni di grande campagna elettorale Abc si è premurata anche di ascoltare i candidati sindaco per le loro proposte sul tema turismo: i rappresentanti hanno già incontrato Francesco Pirani (Liste civiche e FdI), che ha esposto la volontà di organizzare iniziative volte a prolungare la permanenza dei i turisti e di aumentare la ricettività in centro con la creazione di un albergo diffuso, poi Michela Glorio per il centrosinistra, che intende continuare nella logica di collaborazione e rete anche con i Comuni limitrofi, le associazioni di categoria e le strutture ricettive, privilegiando manifestazioni legate al turismo culturale, e la prossima settimana incontrerà Sandro Antonelli (coalizione civica con FI e Lega senza simbolo) che ha già esposto la sua idea di gestione integrata dell’offerta turistica attraverso la formulazione di un Piano turistico annuale.

Silvia Santini