Turismo, presenze record per le feste pasquali

Oltre 2200 ingressi ai musei cittadini per le festività pasquali, a cui aggiungere le 220 persone che si sono rivolte all’ufficio Iat per avere informazioni turistiche. Solo il museo della carta e della filigrana, in appena tre giorni, ha staccato 1.400 biglietti una cifra record. Ospitato nel complesso monumentale dell’ex Convento dei Domenicani, recentemente restaurato, il museo rappresenta l’immagine di settecento anni di tradizione cartaria locale. In un’ampia sala trecentesca del piano terra è stata ricostruita la gualchiera medioevale per la fabbricazione della carta a mano. Il museo si articola in sezioni, che dalla fabbricazione a mano della carta e relativa utilizzazione del manufatto, passano all’esposizione delle filigrane, con ragguagli sulle tecniche per ottenerle, alla visualizzazione del viaggio storico della carta, alle fasi di sviluppo di questa arte nella terra di Fabriano, ai suoi processi di lavorazione e alla connessa tecnologia, mediante documenti e schede storico-tematiche.

Ottime anche le prenotazioni nei ristoranti e locali della città della carta e importanti anche le permanenze nelle strutture ricettive. All’ufficio Iat a cui si sono rivolti in 200 in appena tre giornate. Tante le presenze anche all’Oratorio della Carità: 460 tra venerdì 29 marzo e il weekend di Pasqua 2024, minori le presenze alla pinacoteca Molajoli ed esattamente 370 e 90 al museo Guelfo. Lo scorso anno quando museo Guelfo ed Oratorio della Carità non erano ancora aperti, lo stesso numero di presenze alla pinacoteca Molajoli e solo 88 all’ufficio Iat. Dunque numeri crescenti, visti con grande ottimismo dalla giunta Ghergo.

"Un risultato estremamente positivo che dimostra sia l’importanza storico-culturale di questa struttura museale sia l’azione efficace che stiamo portando avanti per la valorizzazione delle bellezze artistiche e culturali della nostra ittà" commentano il primo cittadino Daniela Ghergo e l’assessore al Turismo Andrea Giombi. Boom di turisti anche alle Grotte di Frasassi nel lungo weekend pasquale. Da venerdì scorso a Pasquetta, sono stati 8.500 gli ingressi al meraviglioso ipogeo di San Vittore alle Chiuse. Dopo il migliaio di turisti di venerdì, sabato gli ingressi alle Grotte di Frasassi sono stati 2mila, un numero analogo il giorno di Pasqua, prima della grossa affluenza del giorno di Pasquetta, con oltre 3.500 visitatori. A Pasquetta inoltre mille persone hanno visitato il tempio di Valadier, dall’anno scorso a pagamento, grazie anche al servizio di bus-navetta che copre il percorso dall’area della biglietteria (zona La Cuna).