"Turismo, puntiamo sui social coi giovani"

"Le importanti e incisive attività di promozione e commercializzazione dei prodotti turistici, attraverso Internet con i motori di ricerca e i social network, sembrano implementare, se meglio utilizzate, di almeno il 20 per cento i fatturati". Così il consigliere comunale Pino Pariano secondo il quale "si stanno delineando tante esperienze, anche in Italia, nelle quali si promuove una meta turistica attraverso il racconto sui social network, da cittadini che, in modo autentico, mostrano le bellezze della loro città". E anche nella città della carta si potrebbe fare. Per questo il consigliere Pino Pariano annuncia la presentazione di una mozione per impegnare l’assessore alle politiche giovanili Andrea Giombi a "predisporre un progetto di social network passaparola autentico". In sostanza il consigliere di opposizione propone "un progetto innovativo per la promozione, attraverso la selezione di giovani che raccontino la bellezza della città di Fabriano attraverso foto e mini film da pubblicare sui social network".