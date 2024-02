Turismo, riportare nei luoghi di origine i migranti anche attraverso la fisarmonica

Al Ministero degli Esteri si è svolto il primo incontro con i Comuni sopra i seimila abitanti per discutere e programmare il progetto turistico nazionale che è stato battezzato come "2024 anno del turismo delle radici", il progetto che offrirà ulteriore slancio per il turismo, consentendo di attrarre tanti italiani che per vari motivi sono emigrati all’estero e hanno l’occasione agevolata di poter tornare o visitare per la prima volta i luoghi della propria famiglia di origine. Tra i comuni anche Castelfidardo: l’assessore alla Cultura Ruben Cittadini è intervenuto davanti al ministro Antonio Tajani, e all’assistente al progetto Gianluigi Tombolini (sindaco di Numana) e ai coordinatori regionali, prenotando un intervento per promuovere la fisarmonica e tutte le attività che si svolgono attorno a essa, tra cui il dossier Unesco. "Ho evidenziato che è per eccellenza lo strumento del migrante e che ha fatto compagnia e tenuto vicino intere generazioni di nostri connazionali emigrati – ha detto -. Il nostro obiettivo sarà quello di rintracciare chi ha avuto e ha ancora un legame con lo strumento".