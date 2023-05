"Turismo, sconosciuti gli eventi dell’estate"

La spiaggia di velluto promossa negli Stati Uniti, l’affondo di Vola Senigallia: "Non hanno messo nemmeno i totem". Con il primo week-end di temperature estive, s’infiammano anche le polemiche legate alla stagione turistica ormai alle porte. Stefania Pagani, consigliera comunale nelle file di Vivi Senigallia sottolinea i ritardi dovuti all’ufficializzazione del calendario degli eventi estivi: "Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di leggere il programma eventi del mese di maggio con tante sagre e mercatini mentre i nostri totem, che dovrebbero pubblicizzare gli eventi non ci sono – spiega la Pagani –. Cosa ci attende per la prossima estate è ancora un segreto racchiuso nelle impenetrabili stanze comunali ma a stagione già iniziata possiamo almeno chiedere quanto è stato investito in promozione e cosa è stato fatto?". Ancora nessuna informazione nemmeno riguardo alla campagna pubblicitaria oltreoceano: "Siamo in attesa di conoscere quando verrà realizzata la campagna promozionale a New York e negli Stati Uniti cosi pomposamente promessa ai nostri albergatori". Intanto il Winter Jamboree dopo ventidue anni lascia la Rotonda a Mare e si trasferisce a Parma: "Non sarà che, dopo il CaterRaduno e Pane Nostrum, Senigallia perderà anche il Summer Jamboree? Gli ingredienti ci sono tutti".