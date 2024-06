Turismo, Senigallia regina. In centomila per le Harley. Una folla per i Ramones

In centomila per il 30° European H.O.G. Rally, ‘Senigallia ne esce rafforzata’. Si è chiuso nel primo pomeriggio di ieri il Coc, aperto mercoledì sera in occasione dell’evento: "Siamo molto contenti, l’evento è andato ben oltre quello che ci si aspettava – ha spiegato Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – ci sono state oltre 30 mila persone a sera e abbiamo quasi toccato le 100mila, ma il vero traguardo è rappresentato dal fatto che per la gran parte erano stranieri e questo ha fatto si che il nome di Senigallia fosse veicolato in quasi tutta Europa, mi è capitato di parlare con alcuni di loro e mi hanno detto che torneranno. La nostra città ne esce sicuramente rafforzata". Sabato a chiudere la tre giorni di concerti targata Virgin Radio è stata la Marky Ramone’s Blitzkrieg, che ha fatto ballare i quasi 10 mila che si sono ritrovati in piazza Garibaldi al grido di ‘Hey, ho lets go’ per scatenarsi fino a tarda notte. "Ringrazio le mille persone che a titolo diverso hanno fatto in modo che tutto quanto si potesse svolgere in sicurezza – conclude il sindaco – ringrazio i senigalliesi che hanno capito la portata dell’evento nonostante i disagi per lo più dovuti alla viabilità".