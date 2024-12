Turismo spiritualità: c’è anche Loreto

Loreto assieme a San Marino, Assisi e Chiusi della Verna nel patto del "Turismo della spiritualità". È stato siglato a San Marino il protocollo d’intesa tra la città mariana, la Repubblica sanmarinese e le due città italiane emblema del francescanesimo, un accordo nato per rilanciare appunto il turismo della fede tra Paesi amici, in vista dell’imminente Giubileo 2025, integrando i rispettivi patrimoni religiosi ed artistici in un sistema turistico più ampio. L’iniziativa si propone di promuovere la collaborazione tra le quattro realtà per valorizzare il patrimonio ecclesiastico e il settore turistico che vanta un bacino di circa sette milioni di visitatori.