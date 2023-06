Turismo, tre postazioni per aiutare i vacanzieri

Il sito web Feel Senigallia si materializza, pronto l’allestimento di tre punti d’informazione a esclusivo servizio della spiaggia di velluto. Non solo il calendario degli eventi estivi, ma anche i luoghi da visitare e dove poter soggiornare, passando per le guardie mediche e i servizi di salvamento fino a gli orari degli impianti sportivi e la raccolta differenziata per le abitazioni estive. Tutte informazioni ovvie per chi sulla spiaggia di velluto ci risiede, ma non sempre semplici da reperire per quanti decidono di trascorrere una vacanza a Senigallia. Un modo per affiancare il lavoro dello Iat di via Ottorino Manni: un ufficio aperto al pubblico e gestito dalla Regione Marche dove si possono ricevere tutte le informazioni in merito agli eventi, ai luoghi da visitare, alla storia, all’arte ed alla cultura e, più in generale, sulle notizie relative al turismo. L’Amministrazione, al fine di garantire un’informazione a 360gradi ha deciso di predisporre, in corso 2 Giugno, piazza Saffi e piazzale della Libertà, delle postazioni nelle quali personale incaricato dal Comune di Senigallia possa divulgare informazioni donando così una completa assistenza al turista. Cabine, ombrelloni e sdrai, tutti brandizzati feel Senigallia, saranno l’arredo delle postazioni di informazione turistica, un modo anche per attirare l’attenzione di coloro che per la prima volta si ritrovano a soggiornare in città. Una delle tante novità in arrivo in questa stagione ricca di iniziative ed eventi. Una scelta che arriva anche dalle tante richieste dei turisti che, negli anni passati avevano trovato una certa difficoltà a reperire alcune informazioni specifiche.

Una scelta adottata alla luce delle numerose richieste di informazioni sulla città che arrivano sia sul sito web che sui profili social dell’Ente. "Stiamo cercando di migliorare il servizio informativo – spiega il primo cittadino – rinnovandoci e cercando di essere presenti nei punti strategici della città". Nelle postazioni di informazione turistica, che saranno presto attive, sarà anche possibile reperire del materiale relativo ai luoghi da visitare in città e nell’hinterland. Una sorta di promozione porta a porta, un modo per garantire un ‘contatto’ com’era avvenuto negli anni scorsi da parte della Polizia che con una postazione mobile garantiva non solo un servizio informativo, ma anche la possibilità di denunciare spiacevoli episodi accaduti sia a senigalliesi che turisti.