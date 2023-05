Turismo, un aprile da grandi numeri Visitatori anche dalla Svezia

Grande affluenza di turisti per i ponti del mese di aprile. "Circa mille e 600 presenze hanno transitato solo nei weekend di Pasqua e Pasquetta (300 persone), del 25 Aprile (700 persone) e primo maggio (500) – racconta l’assessore al Turismo Michela Glorio -. Anche l’altro ieri con il maltempo un folto gruppo di svedesi sono stati in visita alle nostre bellezze. Un aprile da record per cui ringrazio il grande lavoro delle guide e del personale del punto di informazione e accoglienza turistica Iat. Anche l’area sosta camper è stata sempre piena". Diversi gli eventi in programma già da questo fine settimana: domenica "Le piazzette dei mestieri e dei sapori", bancarelle dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico delle Marche, saranno in piazza Boccolino dalle 9 alle 20 nell’ambito del progetto "I sapori d’estate e d’autunno". Resta attiva la collaborazione con il Comune di Fermo per una scontistica nelle rispettive attrazioni turistiche, arrivata dopo l’intesa con il Comune di Camerano, che prevede un biglietto congiunto per la visita delle due realtà ipogee, e quella con il Comune di Offagna. Confermata proprio ieri la presenza del noto psicologo Paolo Crepet il 23 giugno in piazza Boccolino per una serata divulgativa.