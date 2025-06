Turismo Un concorso internazionale per il "city brand"

Ancona, una città senza brand. Il Comune corre ai ripari e lancia la sfida per una nuova identità con un concorso internazionale, in collaborazione con Aiap (associazione italiana design della comunicazione visiva) per creare un marchio che vestirà l’intera città, dal turismo all’economia. Infatti in seguito ad approfindite analisi è emerso come Ancona non abbia ancora un’identità turistica definita, un’immagine coordinata per proporsi sui mercati e sconta l’assenza di una strategia di destinazione a lungo termine. La risposta? La creazione del primo City Brand della storia dorica. L’iniziativa, presentata dal sindaco Daniele Silvetti e dall’assessore al Turismo Daniele Berardinelli, non è un semplice vezzo grafico, ma la risposta strategica a problemi concreti. "Ancona non è stata fino ad oggi percepita come una destinazione turistica" ha spiegato Berardinelli, sottolineando come il nuovo brand sarà il pilastro per posizionare la città in un mercato sempre più competitivo. "Il city brand rappresenta molto più di un logo: è un progetto di destinazione, uno strumento strategico che riguarda l’intera identità della città – ha affermato Silvetti – parliamo di un sistema visivo e narrativo in grado di connettere la comunicazione istituzionale, l’accoglienza turistica e le imprese locali con un linguaggio comune".

Per garantire la massima qualità, l’Amministrazione ha scelto la via del concorso pubblico di progettazione a valenza internazionale, attivando una collaborazione con Aiap, punto di riferimento nazionale per i professionisti del settore. Il vincitore non solo disegnerà un logo, ma svilupperà un’identità visiva completa, le cui regole d’uso saranno codificate in un "Brand Book": un manuale che ne garantirà l’applicazione coerente da parte di tutti, dalle istituzioni agli operatori privati. L’impatto del nuovo marchio sarà pervasivo e capillare. Le sue applicazioni toccheranno ogni aspetto della vita cittadina. Per il turista: dalla segnaletica urbana integrata tra porto, stazione e aeroporto, ai pannelli informativi nei luoghi d’interesse. E ancora: brochure, mappe, welcome kit negli hotel, sito e canali social turistici, fino al merchandising ufficiale con magliette, tazze e shopper. Per il cittadino e le istituzioni: Il brand firmerà la modulistica comunale, la cartellonistica per eventi, le campagne civiche e persino i progetti legati all’ambiente e alla scuola. Per l’economia: diventerà un marchio collettivo per artigiani e produttori locali, apparirà sulle vetrine di negozi e ristoranti aderenti a circuiti virtuosi e identificherà gli stand della città nelle fiere di settore. Per la cultura e lo sport: sarà il co-branding di festival ed eventi, identificherà il sistema museale e vestirà le iniziative di "Ancona Città per lo Sport". Il cronoprogramma è già fissato: entro l’estate la pubblicazione del bando, in autunno la scelta del vincitore e, a seguire, l’adozione ufficiale. Un percorso per dare finalmente ad Ancona non solo un simbolo, ma un’anima visibile e un’ambizione chiara per il futuro.

Ilaria Traditi